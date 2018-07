Os dois lados da medalha: vantagens e desvantagens de jogar em casa na Olimpíada

Como multiplicar as vantagens e neutralizar as desvantagens de competir os Jogos Olímpicos em casa? Essa é a pergunta que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) trabalha para responder aos atletas desde que o Rio ganhou o direito de sediar a competição, em 2009.

A entidade foi em busca da opinião dos britânicos, que viveram situação semelhante, para elaborar a melhor estratégia de ação. Se a “fórmula mágica” vai dar resultado positivo, só o tempo vai mostrar ao longo da competição. A primeira ação adotada foi criar um conselho de treinadores para debater o caminho a ser trilhado pelo Brasil. Foram 15 encontros e 40 técnicos engajados no processo neste ciclo olímpico.

“Não adianta você fazer um livro de regras. Ter técnicos como Bernardinho (vôlei) e Jesus Morlán (canoagem velocidade) conversando com os atletas fica muito mais crível do que um cara que nunca viram”, explica Marcus Vinícius Freire, diretor executivo de Esportes do COB.

A meta é repetir a tradição e fazer o país-sede ter seu melhor resultado na história da Olimpíada. Com 465 atletas, o Brasil bateu o seu recorde de participantes e atingiu o primeiro objetivo traçado.

A familiaridade com os locais de treinamento é um dos itens da lista de pontos a favor apontados por esse grupo. Conhecer os ventos e marés da Baía de Guanabara com antecedência, por exemplo, colocaria os brasileiros um passo à frente dos rivais. “A vantagem de estar em casa é conhecer as condições locais. Todo mundo tenta vir com a maior frequência possível. Cada lugar tem seus macetes. Aqui, por acaso, tem muitos”, diz Torben Grael, coordenador técnico da vela do Brasil.

Já a presença da torcida tem dois lados, o da motivação ou da ameaça. Para Nélio Moura, do atletismo, qualquer esportista bem preparado irá se beneficiar com a energia das arquibancadas. Ele reconhece, entretanto, que os fãs que vão aos Jogos Olímpicos não são especialistas nas modalidades e podem ter comportamentos impróprios em alguns esportes, como ocorreu durante os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007.

A relação de pontos negativos foi bastante discutida. E a distração é o mais preocupante. O deslumbramento com a Vila Olímpica é um dos riscos apontados pelo ex-judoca Flávio Canto. “Você está toda hora tentado a achar que atingiu o seu sonho, se quiser chegar mais longe, não pode deixar isso passar na sua cabeça”, aconselha.

Outro motivo de atenção é o uso excessivo das redes sociais. E Marcos Goto, técnico do ginasta Arthur Zanetti, é bastante radical nesse aspecto. “As restrições são totais. Quem está trabalhando comigo, quando coloca o pé na Vila, é zero de internet. Tem de ter foco total na competição”, justifica.

Apesar de não ter sido proibida pela comissão técnica do judô, Mayra Aguiar resolveu por conta própria abandonar o mundo virtual. “Eu saí de rede social, estou falando só com meus pais e namorado para focar no treino e na Olimpíada. Se excluir é muito bom”, conta.

O contato com amigos e familiares também está na mira do COB. Para evitar tumulto na Vila Olímpica, a entidade criou um espaço específico para esse encontro com o atleta. Além disso, a abordagem de pessoas próximas aos competidores em busca de ingressos para os Jogos Olímpicos é frequente. Fábio Chiuffa, do handebol masculino, já enfrentou a situação.

Para difundir as informações, o Comitê promoveu oito palestras com 308 atletas – 249 garantiram a classificação – em um programa que chamou de “Integração”. E ainda criou um canal de comunicação pelo WhatsApp para sanar as dúvidas.

*Colaborou Clarissa Thomé