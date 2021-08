Ouro em Tóquio, Isaquias e Hebert ganham homenagem da Turma da Mônica

Depois de garantirem duas medalhas de ouro para o Brasil em Tóquio, os atletas olímpicos Isaquias Queiroz e Hebert Conceição foram homenageados pela Turma da Mônica. Os pódios do canoísta e do boxeador foram eternizados através dos clássicos dos quadrinhos.

A conta oficial da Turma da Mônica no Twitter vem divertindo os internautas ao publicar desenhos de atletas medalhistas representados como os famosos membros dos quadrinhos de Maurício de Souza.

A skatista Rayssa Leal virou a própria Mônica no skate, já o surfista Ítalo Ferreira foi desenhado como o personagem Cascão em um traje de mergulhador ao lado de sua prancha de surf. Ouro em Tóquio, Martine Grael e Kahena Kunze, da vela, e Rebeca Souza, da ginástica, também foram parar nos gibis.

Ainda na madrugada deste sábado, 7, Isaquias Queiroz garantiu seu lugar no pódio olímpico com o 1º lugar na prova de canoagem velocidade. No Twitter, o canoísta baiano foi representado pelos traços do personagem Papa-Capim, que segurava o remo e empunhava a medalha dourada no peito. “Ele avisou. Ele avisou. Simplesmente, Isaquias Queiroz . É a sua quarta medalha olímpica. É medalha de ouro na canoagem! Respeita! #TimeBrasil”, escreveu a conta.

Depois de derrotar o ucraniano Oleksabdr Khyzhniak com um gancho de esquerda na categoria dos pesos médios (até 75 kg), a vitória de Herbert foi parar nos gibis. O pugilista foi representado pelo personagem Jeremias. “É medalha de ouro pro Brasil. Hebert Conceição! É pra entrar pra história! #timebrasil”, comemorava a publicação.

Além de transformar atletas em personagens de quadrinhos, a conta da Turma da Mônica no microblog vem acompanhando as Olimpíadas e comentando as competições de todas as modalidades em Tóquio. "To passando mal", publicou no Twitter sobre a partida de voleibol em que o Brasil acabou perdendo a medalha de bronze para a rival Argentina.

Veja os medalhistas nos gibis

Final perfeita com atletas representando MUITO e o Brasil tá no pódio! Pedro Barros é medalha de prata no Skate Park. #Tokyo2020 #TimeBrasil pic.twitter.com/sWeisaeSg3 — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) August 5, 2021

Bicampeãs olímpicas! Donas dos mar e Donas da Rua, Martine Grael e Kahena Kunze levam medalha de ouro na #Toquio2020 pic.twitter.com/9xxB57Xg5w — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) August 3, 2021

RAINHA DOS MARES, ANA MARCELA CUNHA É OURO NA MARATONA AQUÁTICA NA #TOQUIO2020. MEDALHA HISTÓRICA! DE SALVADOR PARA O MUNDO! #timebrasil pic.twitter.com/HzmahZQC0o — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) August 3, 2021

É OURO! Rebeca Andrade chega ao seu segundo pódio no Japão, desta vez no lugar mais alto! PARABÉNS pela medalha de ouro no salto! @timebrasil pic.twitter.com/coBzwL0llz — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) August 1, 2021