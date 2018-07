Ouro no Pan, ciclista canadense sofre grave acidente antes de Copa do Mundo Dono de duas medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o canadense Hugo Barrette sofreu um grave acidente enquanto treinava em Cali (Colômbia) para a primeira etapa da Copa do Mundo de Ciclismo de Pista, que será disputada ali a partir de sexta-feira. O ciclista está internado em hospital, mas não corre risco de vida.