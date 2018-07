Ouro nos 100m, jamaicana Elaine Thompson também vence os 200m

Depois de vencer a prova dos 100 metros, a jamaicana Elaine Thompson confirmou a posição de mulher mais rápida do mundo com a vitória também nos 200 metros, na noite desta quarta-feira, no Engenhão. Com o tempo de 21s78 (melhor tempo da temporada), ela conquistou seu segundo ouro nos Jogos do Rio-2016.

A holandesa Dafne Schippers, atual campeã mundial, fez 21s88 e ficou com a medalha de prata. O bronze é da norte-americana Tori Bowie, que já havia conquistado a prata na prova dos 100 metros.

A disputa foi tão acirrada que a jamaicana só comemorou a conquista depois do anúncio oficial no telão do estádio. Logo após cruzar a linha de chegada, ela ficou deitada no chão, apreensiva, sem a certeza da vitória. Só comemorou após a divulgação oficial.

O nome de Elaine Thompson surgiu com força durante a seletiva jamaicana de atletismo, em julho. Na classificatória para os Jogos Olímpicos, a velocista igualou o recorde nacional (10s70) nos 100m, que pertencia a Shelly-Ann Fraser-Pryce, e mostrou que estava preparada para surpreender.

A vitória de Elaine causou certa frustração em boa parte da torcida. Vários pontos das arquibancadas traziam bandeiras e mostravam o laranja tradicional da Holanda. Schippers era uma das grandes esperanças de ouro para a Holanda.