Ouro olímpico inédito do futebol renderá R$ 500 mil para cada jogador

A CBF anunciou que irá pagar R$ 12 milhões de premiação à seleção brasileira de futebol pelo título do Brasil na Olimpíada. Sendo assim, cada atleta ficará com aproximadamente R$ 500 mil, descontados os prêmios dados aos integrantes da comissão técnica.

O levantamento feito pela Folha de S. Paulo indica que o prêmio significa um valor 14 vezes maior que o pago pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) aos seus atletas, de R$ 35 mil. Para os atletas de esportes coletivos, o valor seria a metade, R$ 17,5 mil, sem contar os valores recebidos pelas suas confederações.

O Brasil terminou a Olimpíada do Rio com um total de 19 medalhas (sete de ouro, seis de prata e seis de bronze). Na Olimpíada de Londres-2012, a CBF havia prometido pagar US$ 100 mil pela conquista do ouro. Sem o título no torneio de futebol, a equipe de Mano Menezes não recebeu nada pela medalha de prata.