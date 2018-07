Paes contesta que Olimpíada tenha 'quebrado' o Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, negou que a crise financeira no Estado do Rio de Janeiro tenha sido causada pelos gastos com os Jogos Olímpicos, como afirmam especialistas. Segundo ele, a maior parte dos gastos (93,5%) para a construção das instalações olímpicas partiu da prefeitura e não do orçamento do Estado. Ele ainda reclamou do baixo investimento do governo federal nos Jogos.

Na semana passada, o presidente interino Michel Temer prometeu, em encontro com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), que o governo federal colocaria dinheiro na Olimpíada, porque o Comitê Rio-2016, que tem orçamento privado, não está conseguindo fechar as contas para as cerimônias de abertura e encerramento.

Ontem, no entanto, o comitê informou que nenhum recurso federal havia entrado. Nesta terça, o prefeito Eduardo Paes afirmou que está tentando buscar patrocínios para fechar as contas das cerimônias. "Senão, vai sobrar para o Estado ou município. E quem você acha que terá que pagar?", observou.

Segundo Paes, as críticas à realização do evento são fruto de "preconceito ideológico". Em coletiva de imprensa para apresentar as finanças do município, ele rebateu, principalmente, as declarações do economista norte-americano, Andrew Zimbalist, especialista em contas de grandes eventos esportivos, a quem, Paes se refere como "sujeito".

"Prefiro ver o Freixo (Marcelo Freixo, possível candidato à prefeitura do Rio pelo PSOL) a ver o Andrew nas páginas (dos jornais)", contestou.

Segundo o prefeito, os gastos da cidade do Rio exclusivamente com os Jogos Olímpicos, como com arenas esportivas, foi de R$ 732 milhões, de 2009 a 2015, o equivalente a 1% do orçamento de Educação e Saúde. A maior parte do orçamento público com o evento - R$ 7 bilhões - teria partido de parcerias com a iniciativa privada.

"O Rio não tem fortuna para fazer parque aquático. A prefeitura conseguiu fazer tanta coisa porque a gente recorreu ao setor privado", disse o prefeito, ressaltando que o endividamento do município caiu à metade durante o período de obra.

Paes agradeceu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidente afastada Dilma Rousseff pela parceria nos investimentos. Mas atribuiu à prefeitura, e não ao governo federal, os ganhos da cidade com as construções. "Registro minha gratidão pelo governo federal. Daí a achar que o governo federal está pagando a Olimpíada de 2016, não é bem assim", afirmou, complementando que não há na afirmação uma crítica política a Lula e Dilma.

Já a ajuda financeira da União ao Estado do Rio, garantida pelo presidente interino, Michel Temer, foi elogiada por Paes. "Nada é mais justo do que o presidente Temer ajudar o Estado para vencer a crise. O Rio receberá os Jogos que não são só da cidade. O Brasil conquistou. Não fui sozinho a Copenhague (disputar ser a sede dos jogos)", disse.