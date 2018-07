Paes diz ter 'pena e desprezo' por nadadores que denunciaram falso crime

O prefeito Eduardo Paes afirmou nesta sexta-feira que a cidade do Rio deve aceitar as desculpas pedidas pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos por causa da falsa denúncia de assalto feita por quatro nadadores, mas afirmou sentir "pena e desprezo" pelos atletas.

"Foi um gesto de correção da parte do comitê dos Estados Unidos, as desculpas estão mais do que aceitas. Meu sentimento é de pena, desprezo. Pena que tenham falha de caráter. Certamente não representam os atletas americanos que vieram aqui. É uma honra receber atletas americanos no Rio, são campeões de medalhas. Infelizmente tem sempre alguém que pode destoar", afirmou o prefeito em entrevista coletiva ao lado da governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

"Ninguém vai ficar com imagem ruim dos Estados Unidos porque uma pessoa teve desvio de conduta", completou Paes. O prefeito disse que cabe ao comitê americano decidir o que fazer com os atletas, indiciados pela polícia do Rio por falsa comunicação de crime.

Na entrevista, o prefeito esclareceu que sairão dos cofres municipais, e não de estatais, os R$ 150 milhões destinados pela prefeitura para a Paralimpíada, que começa em 7 de setembro. Paes negou que esteja infringindo a lei eleitoral, por fazer gastos não previstos no orçamento municipal em ano de eleição. O prefeito argumentou que há um contrato firmado há sete anos com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio que prevê aportes do poder público no caso de faltar dinheiro para a organização da Olimpíada e da Paralimpíada.

Tóquio será a sede dos Jogos de 2020 e a governadora receberá a bandeira olímpica de Paes na cerimônia de encerramento, no próximo domingo. A governadora disse ter preocupação em não transformar em "elefantes brancos" os equipamentos olímpicos de 2020 e insistiu na importância de realizar jogos sustentáveis e preocupados com o meio ambiente.