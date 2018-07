Paes estuda interditar avenida do centro do Rio nos últimos dias da Olimpíada

Por causa da grande quantidade de pessoas que têm passeado no centro do Rio durante a Olimpíada, a prefeitura estuda fechar a avenida Rio Branco para carros na próxima quinta-feira, quando haverá feriado municipal por causa da prova de triatlo. O prefeito Eduardo Paes disse que estuda estender a interdição até o fim da Olimpíada, no domingo.

Também estão em estudo ajustes no Boulevard Olímpico, localizado na região revitalizada que vai do porto do Rio até a Praça 15, no centro, com grande concentração na Praça Mauá. É possível que sejam organizados corredores com sentido único para os pedestres, nos trechos mais estreitos da área de lazer.

Paes disse que o movimento está além do esperado e que tomará providências para evitar tumultos como os que ocorreram no último sábado, com superlotação no Veículo Leve sobre Trilho que circula na região. O prefeito afirmou que não fará balanço dos Jogos depois do encerramento da Olimpíada.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!