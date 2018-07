Paes lamenta assalto à atleta australiana e garante mais segurança

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), lamentou nesta terça-feira o assalto à velejadora paralímpica australiana Liesl Tesch, que teve a bicicleta roubada na manhã de domingo passado no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. "Acho que é inaceitável que isso aconteça, não só com ela, mas com qualquer cidadão. A gente sabe o desafio que passa pela segurança e eu tenho certeza que durante os Jogos isso vai estar melhor", afirmou.

Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança informou que, "segundo dados do Instituto de Segurança Pública, desde o início deste ano foram registrados quatro casos de roubo de bicicleta na área da delegacia do Catete (9.ª DP)".

A pasta "lamenta o ocorrido com a atleta" e afirmou que, durante a Olimpíada, "a cidade contará com esforços dos três níveis governamentais de toda estrutura de segurança pública, defesa civil, defesa nacional, ordenamento e mobilidade urbana, com o aporte de recursos humanos e materiais extraordinários, para suprir as demandas que envolvem, entre outros itens, a chegada de visitantes e atletas à cidade".

A Secretaria Estadual de Segurança não se manifestou sobre a proposta de antecipar a implantação do esquema de segurança para a Olimpíada, que será em agosto.