Papa Francisco abençoa paratletas brasileiros que vão para o Rio

O Papa Francisco recebeu nesta quarta-feira membros da delegação paralímpica brasileira, na Praça de São Pedro, em Roma, na Itália. No grupo estavam o atual campeão paralímpico da espada na esgrima em cadeiras de rodas, Jovane Guissone, e o cavaleiro Sergio Froes.

O pontíficie, que ganhou um agasalho da equipe brasileira de esgrima, deu uma benção aos atletas, desejou sorte nos Jogos Paralímpicos do Rio e fez um saudação especial aos membros do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

"Na hora em que eu vi que o Papa estava vindo na nossa direção, eu nem acreditei. Foi algo inesquecível, um momento muito especial. Ele me abençoou, abençoou meus pertences e nos desejou sorte e muita energia positiva nos Jogos Paralímpicos. Ele também nos pediu que rezássemos pelas vítimas do terremoto na Itália", disse Jovane Guissone.

"Eu volto daqui para a França, onde estamos fazendo a preparação do hipismo, ainda mais motivado e com mais satisfação para chegar aos Jogos no Rio. Foi uma honra encontrar o Papa", afirmou Sergio Froes.

O cavaleiro volta ao Brasil no próximo dia 4 para a disputa dos Jogos Paralímpicos. Já o esgrimista retorna nesta quinta-feira e se junta aos outros atletas brasileiros para a fase final de treinamentos no CT Paralímpico, em São Paulo.