Para evitar queda, seleção masculina de vôlei encara jogo com França como 'final'

A derrota para a Itália deixou a seleção brasileira em situação complicada no torneio masculino de vôlei da Olimpíada do Rio. Depois de cair por 3 sets a 1 (23/25, 25/23, 25/22 e 25/15) no último sábado, a equipe precisa da vitória sobre a França, na última rodada, segunda-feira, para avançar.

"Vai ser uma final contra a França. É final contra a França, é só nisso que a gente tem que pensar", declarou Lipe ao SporTV após a partida. O jogador também lamentou as falhas da equipe, principalmente no ataque. "A gente está falhando muito no ataque. Não sei... Já estudamos, tentamos evoluir."

Depois de bater México e Canadá nas duas primeiras partidas, o Brasil caiu diante dos Estados Unidos e da Itália. Disputa uma das três vagas restantes do Grupo A com França, Estados Unidos e Canadá e, por isso, não pode nem pensar em perder para os campeões da Liga Mundial do ano passado.

"A gente sabia que, desde o começo, seria uma final atrás da outra", comentou Lucão. "A gente precisa de mais uma vitória. Não adianta pensar que só com essas duas (contra México e Canadá) a gente ia garantir essa classificação", acrescentou.

PARTICIPE