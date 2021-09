Paralimpíada tem quase 300 casos de coronavírus ligados ao evento

A situação da pandemia de coronavírus segue grave no Japão, e a Paralimpíada de Tóquio também foi afetada. Até o momento, 275 casos de covid-19 em pessoas ligadas ao evento já foram detectados, sendo que duas pessoas foram hospitalizadas e uma dessas era atleta.

A organização dos Jogos não revelou o nome do atleta, o esporte que pratica nem a nacionalidade, apenas garantiu que não se encontrava em estado grave. Foi o primeiro caso de atleta hospitalizado, contando Olimpíada e Paralimpíada. Da mesma forma, a porta-voz do comitê organizador local, Masanori Takaya, não revelou a função do outro trabalhador dos Jogos que foi hospitalizado, embora tenha garantido que também não era um caso grave.

Mais de 4,4 mil atletas foram selecionados para competir nos Jogos Paralímpicos, que acabam neste domingo (5/9). Preocupados com a emergência sanitária, os organizadores do evento reforçaram ainda mais o controle dos competidores nas medidas de prevenção contra a covid-19.

A principal medida foi que viajantes de outros países, fossem atletas, membros de delegações ou da imprensa, só pudessem frequentar locais autorizados com limite de tempo e em transportes cadastrados dos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos Olímpicos, essas restrições eram válidas apenas durante um período de quarentena de 14 dias, logo após a chegada; agora, será durante todo o período de estadia no Japão.

Outras medidas foram a ampliação da testagem entre os atletas e exigências maiores de distanciamento social do que os protocolos seguidos na Olimpíada. As competições também ocorreram completamente sem público. O trabalho para conter a pandemia em meio aos Jogos foi elogiado por Étienne Thobois, presidente-executivo dos próximos Jogos, Paris-2024. "Eles tiveram que lidar com isso e fizeram um trabalho fantástico. Obviamente, esperamos que daqui a três anos isso fique para trás, ou não com o mesmo nível de preocupações. Mas definitivamente aprendemos com isso", afirmou Thobois à agência Reuters.

De acordo com a universidade norte-americana Johns Hopkins, o Japão contabiliza, desde o início da pandemia, 1,5 milhão de casos do coronavírus Sars-CoV-2 e pouco mais de 16 mil mortes. Nos últimos dias, o país asiático registrou mais de 21 mil casos diariamente, enquanto cerca de 50% da população já recebeu as duas doses da vacina.