Paratletas da Grã-Bretanha são homenageados em vídeo emocionante

O canal de TV Channel 4, da Inglaterra, lançou um vídeo emocionante para homenagear os paratletas da Grã-Bretanha que irão competir na Paralimpíada dos Jogos Rio-2016. As imagens revelam não só momentos esportivos, elas mostram cenas dos "super-humanos" no dia a dia, com o bordão "Yes, I can" - Sim, eu posso, na tradução -.

O vídeo, que repete os versos "nós podemos fazer qualquer coisa", exibe pessoas com limitações físicas em diversas situações, como: o rapaz que toca bateria com os pés, a mãe que só tem as pernas cuidando do seu filho, os dançarinos em cadeira de rodas, e diversos outros momentos divertidos e impressionantes.

As competições no Rio começam a partir do próximo dia 7 de setembro e vão até o dia 18. Já foram vendidos mais de 378 mil ingressos, que podem ser adquiridos com preços populares através do site da Rio-2016.