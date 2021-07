Parceria fora das quadras move dupla feminina brasileira do tênis nos Jogos de Tóquio 

Elas se conhecem pelo olhar, esbanjam auto-confiança e fazem da boa convivência, uma parceria que vem dando muito certo nas quadras dos Jogos de Tóquio. Estreantes em Olimpíadas, as tenistas Luisa Stefani e Laura Pigossi vêm surpreendendo até aqui por seu desempenho no tênis. A estratégia da dupla para essa eficácia nas quadras é apostar na simplicidade e jogar “com alma e coração” em busca de uma medalha.

“A gente deixou bem claro que tinha de fazer o nosso jogo independentemente das adversárias. Eu faço a minha parte e sei as minhas armas. Meu jogo é de rede. A Laurinha é muito sólida no fundo. E assim fazemos. Confiando uma na outra e na nossa maneira de jogar”, afirmou Luisa Stéfani que joga tênis desde os dez anos.

O roteiro que marcou o ingresso das duas meninas brasileiras nos Jogos, porém, teve requintes de dramaticidade e expectativa. Elas só tiveram as vagas confirmadas pela Federação Internacional de Tênis após desistências na chave.

“Aconteceu muita coisa nesses anos últimos meses. Não estava fácil ficar de fora. Receber a notícia de que estava no time foi indescritível”, comentou Luisa.

Natural de São Paulo, ela fez da modalidade o seu esporte preferido. O retorno dessa dedicação veio em forma de conquistas. São 15 títulos de duplas pela Internacional Tennis Federation (ITF), dois WTA Challegers 125 entre os vários troféus de destaque.

Aos 23 anos, a tenista vive uma de suas melhores fases na carreira. E participar das Olimpíadas no Japão é a realização de um sonho. “Estou sem palavras para descrever minha alegria e emoção”, afirmou a brasileira.

Três anos mais velha, a também paulistana Laura Pigossi é o complemento da parceira em quadra. Se uma é voltada para o ataque e jogadas de rede, a outra se incumbe da retaguarda.

x 1/6, 6/3 e 10/6 Laura Pigossi e Luisa Stefani estão nas semifinais do torneio de duplas! Que campanha sensacional! Agora é torcer pela @Luisa__Stefani nas duplas mistas, ao lado de @marcelomelo83 #TimeBrasil #Tennis Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/yJzwvogfaG — Time Brasil (@timebrasil) July 28, 2021

Isso explica em muito os resultados obtidos até aqui no torneio. E disputar os Jogos de Tóquio, em meio a pandemia de covid-19, trouxe ensinamentos e vitórias pessoais para a brasileira.

“Trabalhei muito duro desde a quarentena no Brasil no ano passado. Tive de tomar decisões e olhar para dentro de mim. Mudei de treinador e consegui achar a minha melhor versão. Foi superação a cada, a cada treino.” O resultado dessa parceria pode render uma medalha para a modalidade. Nas semifinais após a vitória de virada sobre as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula elas precisam agora de uma vitória em dois jogos para subir no pódio.