Paris irá oficializar candidatura à Olimpíada na terça

Paris irá anunciar oficialmente a sua candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024 na próxima semana. Em encontro marcado para esta terça-feira na sede do Comitê Olímpico Francês, os líderes da candidatura, Tony Estanguet, Bernard Lapasset e Etienne Thobois, apresentarão detalhes do projeto para se tornar sede do grande evento.

O anúncio oficial da candidatura coincidirá com o Dia Olímpico, comemorado em 23 de junho, data em que o Comitê Olímpico Internacional (COI) foi fundado em 1894, justamente na capital francesa.

Ao oficializar a sua candidatura, Paris irá se juntar a Roma, Boston e Hamburgo como cidades que já confirmaram a condição de aspirantes a abrigar a Olimpíada de 2024. Também é esperado que Budapeste entre nesta disputa para receber o evento, que terá suas edições de 2016 e 2020 organizadas respectivamente pelo Rio e por Tóquio.

O prazo final para apresentação de propostas de candidatura é o dia 15 de setembro. O COI elegerá em 2017 a sede dos Jogos de 2024, sendo que Paris já foi palco da Olimpíada em 1924, antes de fracassar na tentativa de também receber o evento em 1992, 2008 e 2012, respectivos anos em que Barcelona, Pequim e Londres foram sedes dos Jogos Olímpicos.