Paris vai ser sede do Europeu de Atletismo de 2020

A Associação Europeia de Atletismo confirmou nesta sexta-feira que Paris vai sediar o Campeonato Europeu da modalidade em 2020. A competição será no Charlety Stadium entre os dias 26 e 30 de agosto, algumas semanas depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão terminar no dia 9 do mesmo mês.

A capital francesa está na corrida para receber a Olimpíada de 2024. Los Angeles, nos Estados Unidos, concorre com Paris como finalista no processo de seleção para a sede dos Jogos. A decisão do Comitê Olímpico Internacional será conhecida no próximo mês de setembro.

O anúncio de que Paris vai receber o Europeu de Atletismo já era esperado, pois a cidade era a única no processo de escolha para sediar a competição desde que Tbilisi, capital da Geórgia, retirou sua candidatura no ano passado. Sede do Mundial de Atletismo em 2003, Paris vai realizar o evento europeu pela primeira vez desde 1938.

"Receber a competição é uma grande oportunidade para que possamos unir nossos clubes e membros num evento popular em que pretendemos transmitir nossos valores: a busca por novos desafios, a dedicação e a solidariedade'', disse o presidente da Federação de Atletismo da França, André Giraud, em declaração afinada com a campanha parisiense para ter a Olimpíada.

Realizado a cada dois anos, o Campeonato Europeu de Atletismo terá a sua próxima edição em 2018, entre os dias 7 e 12 de agosto, em Berlim, na Alemanha.