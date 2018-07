Parque Olímpico do Rio de Janeiro ainda procura um caminho

Dez meses após os Jogos do Rio-2016, o Parque Olímpico da Barra ainda não conseguiu se firmar como opção viável para eventos esportivos ou shows na cidade. Pior: o plano de legado e ocupação só foi literalmente para o papel no mês passado.

A intenção inicial era conceder todas as instalações à iniciativa privada, mas não houve interessados. Assim, no fim de 2016, o governo federal assumiu a gestão das Arenas Cariocas 1 e 2, do Velódromo e do Centro Olímpico de Tênis. A Arena Carioca 3, a Arena do Futuro e o Estádio Aquático ficaram nas mãos da Prefeitura do Rio.

As instalações sob cuidado da União só tiveram seu plano de legado divulgado em junho, o que motivou pedido de multa por parte do Ministério Público Federal do Rio (MPF-RJ). Desde o início do ano, eventos esportivos esporádicos têm sido realizados no local, como torneios de tênis, ciclismo e vôlei de praia. Este fim de semana, haverá um evento de jiu-jitsu.

As arenas da Prefeitura do Rio, por sua vez, estão praticamente paradas. As escolas prometidas nem sequer aparecem no horizonte porque o município alega falta de recursos para desmontar a Arena do Futuro.