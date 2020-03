Patrocinadores ficam aliviados após o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021

O adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021 devido à disseminação do coronavírus foi uma boa notícia para os patrocinadores, que preferem esperar dias melhores, disse Martin Sorrell, membro da comissão de comunicação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

"De qualquer forma, os patrocinadores preferem o próximo ano, em meio ao caos atual", disse Sorrell, um dos fundadores da gigante da comunicação WPP, à agência de notícias AFP. Devido à pandemia de coronavírus e sob pressão nas últimas semanas, o COI decidiu na terça-feira adiar os Jogos, que acontecerão em Tóquio entre 24 de julho e 9 de agosto, nunca antes vistos em tempos de paz.

Para Sorrell, que deixou o WPP em 2018, as perguntas que surgem após essa mudança de programa são numerosas, começando com o tempo e a disponibilidade das infraestruturas, mas ele confia na organização, "extremamente competente".

Para os patrocinadores, que pagaram centenas de milhões de dólares para serem associados ao maior evento esportivo do mundo, os próximos tempos serão difíceis, assim como para a economia em geral.

Uma crise 'sem equivalente'

"Esta crise não tem equivalente, a única comparação possível é com os períodos de guerra", explicou Sorrell. "Vivi várias recessões na minha vida, o 'choque' do petróleo nos anos 80, a bolha de internet em 2001, a crise financeira de 2008... Nada foi tão rápido como isto", acrescentou.

"O segundo trimestre deste ano será muito difícil (para as empresas), o terceiro um pouco menos e o quarto um pouco melhor, então haverá alguns sinais de recuperação até a realização dos Jogos", continuou ele. O peso dos patrocinadores do COI é frequentemente superestimado, disse Martin Payne, ex-diretor de marketing da instituição.

"Não é verdade que a tomada de decisões dentro do COI seja guiada por parceiros de negócios", disse o irlandês de 62 anos, que durante seus 20 anos no cargo abriu as portas para os patrocinadores. "A NBC (televisão americana com direitos olímpicos) não tem lugar na mesa onde os anfitriões decidem", enfatizou.

"As decisões são tomadas 100% com base em considerações esportivas", insistiu ele, enfatizando que outras instâncias, como campeonatos de futebol ou Fórmula 1 - que ele conhece bem porque trabalhou lá - são "muito mais entidades comerciais do que o COI, embora as somas com que lidam sejam menos importantes ".

Otimismo e esperança

Tornar-se membro do Programa Olímpico de Patrocínio, criado em 1985 pelo COI, não está ao alcance de qualquer um. Suas dezenas de membros, incluindo Coca Cola e General Electric, investiram mais de US$ 100 milhões para se tornarem patrocinadores oficiais dos Jogos de Tóquio.

O COI garantiu que todos os patrocinadores, incluindo aqueles que terminam o vínculo no final de 2020, "serão estendidos até os Jogos do ano que vem", disse Terrence Burns, ex-diretor de marketing do COI e agora vice-presidente da Engine Shop, agência de estratégia de marca que aconselha, entre outros, a seguradora alemã Allianz em seu patrocínio com a instância olímpica.

"Os conceitos fundamentais nessa situação extraordinária serão flexibilidade e igualdade", acrescentou Burns, que fez parte de cinco candidaturas olímpicas coroadas com sucesso.

"Felizmente, os acordos de patrocínio olímpico são precisos no uso de elementos protegidos por propriedade intelectual. Mudanças serão necessárias, mas não vejo nenhum ponto de grande dificuldade ou que não seja possível superar", continuou.

Quando a crise passar, os Jogos retornarão com uma maior dimensão emocional. "Nos Jogos, pelo menos para mim, otimismo e esperança contam tanto quanto o esporte. Se a crise mundial de coronavírus for controlada ou terminar no próximo ano, acredito que os Jogos serão uma celebração única e formidável da humanidade e seu triunfo ", concluiu.