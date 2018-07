Pau Gasol diz que pode não vir ao Rio-2016 por temor do vírus zika

Um dia depois de publicar na imprensa espanhola um forte artigo contra os organizadores dos Jogos Olímpicos do Rio, o jogador espanhol de basquete Pau Gasol concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e foi novamente duro ao afirmar que pode não vir ao Rio-2016 pelo temor de contágio pelo vírus da zika.

"Eu estou considerando (não vir ao Rio), como qualquer outra pessoa. Creio que este é um assunto importante o suficiente para considerarmos", afirmou o jogador, presente a um evento de um patrocinador. "Tampouco se fala da dengue, cuja incidência aumentou 300% este ano", reforçou.

No domingo, ele já havia pontuado sua opinião em um artigo. "Zika é realmente uma ameaça muito mais séria que acreditamos. A Olimpíada é o evento mais importante para qualquer atleta. Não estar presente seria devastador para um esportista de alto nível que dedicou sua vida a esses minutos e inclusive a segundos de competição. Mas com a saúde não se joga, e não falo apenas da saúde dos atletas, mas também dos torcedores, das famílias que iriam apoiar os atletas, das famílias para as quais eles voltarão uma vez terminada a competição, dos futuros filhos e filha", alertou um dos astros do esporte mundial.

Gasol desafiou os organizadores do Rio-2016 a responderem se "todas as medidas que garantem a saúde" estão sendo tomadas ou se estão se sobrepondo os "interesses econômicos sobre a saúde milhões de pessoas pelo mundo?".

"Esta Olimpíada, a primeira a ocorrer na América do Sul, pode ser realmente inesquecível. Mas corremos o risco de que seja pelos motivos equivocados", alertou. "Temos de tomar decisões e medidas para que o sonho olímpico não se converta em um pesadelo sanitário", apontou.

Gasol lembra que algumas delegações decidiram tomar medidas para conter o risco. Mas insistiu que são os atletas que responderam por enquanto com mais força. "A jogadora de futebol americana Hope Solo declarou há poucos dias que se a Olimpíada ocorresse hoje, ela não iria. O golfista Marc Leishman, cuja esposa esteve a ponto de falecer por causa do zika já anunciou que renunciará ao evento", disse. Na verdade a esposa de Leishman teve uma rara doença causada por uma bactéria.