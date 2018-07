Pedro Lima perde em pré-olímpico do boxe e está fora do Rio-2016

Não passou da primeira luta a tentativa de Pedro Lima (até 75kg) se classificar para os Jogos do Rio através do Pré-Olímpico Mundial, que está sendo realizado em Baku, no Azerbaijão. Afinal, neste sexta-feira, o brasileiro foi eliminado na sua estreia ao perder para o suíço Davide Faraci por decisão dividida dos juízes - 2 a 1.

Apesar da derrota de Pedro Lima, o Brasil ainda tem dois representantes na competição. Entre os meio-médios (69kg), Roberto Custódio, que estreou com vitória sobre o jordaniano Zeyad Eashash enfrentará neste sábado Aaron Prince, de Trinidad e Tobago. Ele precisa ficar entre os cinco melhores para se garantir no Rio-2016.

Já Rafael Lima, que luta entre os superpesados (mais de 91kg), ficou de bye na primeira rodada do Pré-Olímpico Mundial e vai estrear no domingo diante do italiano Guido Vianello. Para se garantir na Olimpíada, ele terá que ser campeão do evento em Baku, vencendo quatro lutas.

Depois do evento no Azerbaijão, haverá ainda um último evento para distribuição de vagas na Olimpíada, na Venezuela, em julho, quando profissionais poderão buscar a classificação para o Rio-2016.

No momento, o Brasil tem nove boxeadores classificados para os Jogos Olímpicos: Adriana Araújo (60kg) e Andréia Bandeira (75kg), no feminino, e Patrick Lourenço (49kg), Julião Neto (52 kg), Robenilson de Jesus (56kg), Robson Conceição (60kg), Joedison Teixeira (64kg), Michel Borges (81kg) e Juan Nogueira (91kg), no masculino.

