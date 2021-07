Pedro Veniss ganha vaga na equipe de saltos em Tóquio após lesão de cavalo

Às vésperas de iniciar a quarentena para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, a equipe brasileira de saltos do hipismo sofreu uma alteração. O cavalo Comic, montaria de Luiz Francisco de Azevedo, sofreu uma lesão e, conforme permite a regra, será substituído pelo conjunto Pedro Veniss e Quabri de L'Isle.

Na última quinta-feira, o time entrou em quarentena na cidade de Aachen, na Alemanha. Os conjuntos embarcam no próximo dia 25 para o Japão. Em Tóquio, pela primeira vez, as equipes do hipismo passam a contar com quatro atletas: três titulares e um reserva, sendo que este pode ser escalado ainda após o início da competição.

A equipe brasileira é formada por Bernardo Alves (com El Torreo de Muze), Marlon Zanotelli (com VDL Edgar), Pedro Veniss (com Quabri de L'Isle), Rodrigo Pessoa (com Carlitos Way) e Yuri Mansur (com QH Alfons Santo Antonio). O técnico é Philippe Guerdat.

Na disputa por equipes, no novo formato, não haverá descarte, ou seja, serão computados os três resultados. Anteriormente, entravam quatro conjuntos e a cada rodada havia o descarte do pior resultado. Outra mudança é que a disputa individual antecede a final por equipes.