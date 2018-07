Pela primeira vez Brasil terá um álbum de figurinhas da Olimpíada

No final do mês será lançado o álbum oficial do Jogos Olímpicos. A publicação será feita pela primeira vez no Brasil e contará com atletas brasileiros, divididos por modalidade, em um produto oficial do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e que conta com a aprovação do COI (Comitê Olímpico Internacional). Apesar de ser voltado para os representantes do País, a coleção também terá algumas estrelas internacionais.

"Estamos fazendo alguns acertos finais, mas está ficando muito lindo. Acho que será nosso principal produto no ano", explica Vilson Manfrinati, assessor de futebol da Panini. Ele sabe que dificilmente o sucesso do álbum da Copa do Mundo será repetido, quando o Brasil foi o líder de vendas globais, mas acredita que o álbum da Olimpíada tem tudo para cair no gosto dos fãs.

A lista dos atletas está praticamente definida e a empresa teve de seguir um padrão gráfico colocado pelo COB. Mas a flexibilidade das cores do Brasil tem ajudado a tornar o produto mais vistoso. "O que é bacana é a pluralidade dos esportes que terá no álbum e também o colorido do Brasil para um álbum que segue um mesmo padrão. Temos uma certa flexibilidade", continua.

Estima-se que o álbum deve ter por volta de 500 figurinhas e a capa trará três atletas, que são mantidos em sigilo. "É uma coleção do porte do álbum do Campeonato Brasileiro, que estamos lançando agora", afirma Vilson. Um detalhe é que o álbum trará alguns ídolos olímpicos brasileiros que não estarão no Rio, como o nadador Cesar Cielo.