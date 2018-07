Pentatlo moderno confirma Felipe Nascimento nos Jogos Olímpicos do Rio A Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM) confirmou nesta quarta-feira a convocação de Felipe Nascimento para ser o representante do Brasil na competição masculina dos Jogos Olímpicos do Rio. O pernambucano de 22 anos ficou em primeiro lugar no ranking nacional e também é o melhor brasileiro no ranking mundial, no 53.º lugar.