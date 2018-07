Pentatlo moderno: evento-teste traz estrelas ao Rio

A pernambucana Yane Marques é o principal nome da equipe brasileira do pentatlo moderno. Bronze nos Jogos de Londres (2012), a atleta conquistou a vaga para os Jogos do Rio no ano passado, após levar o bronze no Campeonato Mundial, em junho de 2015. Um mês depois, no Pan de Toronto, ela ficou com o ouro.

Yane iniciou a preparação para os Jogos do Rio no final do ano passado. Ela é a única brasileira com presença confirmada na Olimpíada. Em entrevista no final do ano passado, ela pediu um pouco de calma quanto às cobranças por medalhas mesmo depois do bronze em Londres.

"Para mim, não tinha sido surpresa. Eu era uma das 15 atletas que tinha chance e consegui. E hoje, como já ganhei uma medalha de bronze, as pessoas criam expectativa. Acham que tenho que ganhar uma de prata ou de ouro. Se não conseguir, vem a frustração", afirmou.

No evento-teste que começa hoje no Rio de Janeiro, a equipe brasileira é formada ainda por Priscila Oliveira, Isabela Abreu, Larissa Lellys, William Muinhos, Danilo Fagundes, Victor Aguiar e Felipe Nascimento. Todos recebem Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.