Petrobrás anuncia apoio de R$ 10,5 milhões aos Jogos Paralímpicos

Com dificuldade para conseguir patrocínios às vésperas da Paralimpíada do Rio, o Comitê Organizador dos Jogos conseguiu nesta quarta-feira mais um reforço financeiro para a manutenção do evento. A Petrobrás confirmou aporte financeiro de R$ 10,5 milhões ainda antes do início da competição, marcado para o dia 7.

O acordo foi sacramentado nesta terça-feira entre o Comitê e a empresa. O contrato permitirá que a marca seja vinculada e divulgada imediatamente pelo Rio-2016, em ações locais e na mídia. Além disso, será permitido o uso da imagem de atletas patrocinados pela empresa, casos de Daniel Dias, da natação, e Verônica Hipólito, do atletismo.

Além do apoio à Paralimpíada, a Petrobrás anunciou que irá parabenizar os atletas que foram medalhistas nos Jogos Olímpicos, como Isaquias Queiroz, da canoagem, Serginho, do vôlei, Rafaela Silva, do judô, e Robson Conceição, do boxe.

A uma semana do início dos Jogos Paralímpicos, foram anunciados mais R$ 250 milhões em recursos públicos a serem recebidos pela organização – R$ 100 milhões vindos da União e mais R$ 150 milhões da Prefeitura do Rio.