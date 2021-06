Petrovic coloca vagas no Pré-Olímpico de basquete em aberto: 'Pode ocorrer tudo'

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico Aleksandar Petrovic atendeu a imprensa ao lado de Georginho e Alex Garcia. Durante 40 minutos, o croata e os dois atletas da seleção brasileira masculina de basquete falaram da primeira semana de preparação para o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, no final deste mês, e também sobre o desafio da busca por uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020.

Leia Também Entenda a polêmica com Gabriel Medina e o credenciamento de sua mulher Yasmin para a Olimpíada

Na conversa, Petrovic deixou claro que não há nenhuma definição sobre os três cortes que irão acontecer no grupo. Dos 15 atletas convocados - 14 já treinam em Walbrzych, na Polônia -, um será cortado após o segundo amistoso diante da seleção local, no próximo dia 23, e os outros dois viajam até Split, onde passam por todo o protocolo da covid-19 e então o treinador decidirá os 12 do Pré-Olímpico.

"Está totalmente em aberto tudo. Aqui, cada treino pode mudar. Eu acumulo todas as informações. Por respeito, por lesão, pelo protocolo de covid-19, todos têm a vaga aberta para conseguir um lugar no time. Dependemos de não termos nenhuma lesão, nada. É treinar bem, fazer os dois amistosos contra a Polônia e a partir do dia 24 fazer os cortes que necessitamos para chegar a lista de 12. Mas está tudo em aberto agora mesmo", afirmou Petrovic.

Ele vê o Brasil no caminho certo para o Pré-Olímpico, que acontecerá entre o próximo dia 29 e 4 de julho, quando apenas uma vaga vai estar em disputa para a Olimpíada de Tóquio. "Estou perfeitamente satisfeito como as coisas estão acontecendo, com o trabalho que estamos fazendo. Penso que estamos em um bom caminho", disse o croata.

Petrovic fez elogios aos jogadores que já estão treinando com a seleção na Polônia, especialmente a Anderson Varejão. "Estou muito contente com todos os jogadores e estou muito surpreendido com o rendimento de Anderson. Não esperava que ele chegasse em tão boa forma, porque não vinha jogando muito tempo no Cleveland (Cavaliers), mas está em ótimas condições. É certo que ele não vai jogar tantos minutos como no Mundial da China, mas estou positivamente surpreendido", comentou.

Marcelinho Huertas vai ser o 15.º jogador a se juntar ao grupo brasileiro neste fim de semana. Ele ganhou dois dias de folga depois de cumprir as obrigações com seu clube, o espanhol Tenerife. Petrovic confirmou que o armador vai ser poupado dos amistosos contra a Polônia, em Gliwice. "É um dos jogadores mais sobrecarregados da temporada no Tenerife, mas tem recebido todos os materiais de jogo e de regras defensivas. Penso que vai chegar a tempo de um bom ritmo para o Pré-Olímpico", completou.