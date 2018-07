Phelps avança à final dos 200m medley e fica perto de mais uma prova no Rio-2016

Michael Phelps comemorou seus 31 anos nesta quinta-feira com mais um bom resultado na seletiva norte-americana de natação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em Omaha. Ele avançou à final dos 200 metros medley com o segundo melhor tempo das semifinais, atrás apenas do amigo e rival Ryan Lochte.

Phelps, que garantira a classificação olímpica na quarta, anotou o tempo de 1m57s61, enquanto Lochte registrou 1m56s71, o segundo melhor tempo do mundo nesta temporada. O supercampeão olímpico foi o mais rápido de sua série e até economizou energia nos metros finais, mostrando que deve baixar seu tempo com facilidade na final.

Aniversariante do dia, Phelps já anunciou que encerrará definitivamente a sua carreira ao fim dos Jogos do Rio. Ele havia se aposentado em 2012, depois da Olimpíada de Londres, mas retomou a carreira em 2014, após um período complicado em que se envolveu em problemas com jogos e álcool. Ainda nesta semana, tentará se classificar nos 100 metros borboleta.

Campeão olímpico em Londres-2012 nos 100 metros livres, Nathan Adrian se garantiu na prova a ser disputada no Rio. Ele confirmou sua classificação ao vencer os 100m na seletiva, nesta quinta, com o tempo de 47s72, o segundo melhor do ano. Caeleb Dressel, de 19 anos, ficou com a segunda vaga no Rio-2016, com 48s23.

Outras vagas foram garantidas pelos norte-americanos nesta quinta: Josh Prenot e Kevin Cordes (200m peito masculino); Cammile Adams e Hali Flickinger (200m borboleta feminino).