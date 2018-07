Phelps desiste de tentar vaga olímpica nos 200m livre

As eliminatórias dos 200m livre estão marcadas para ocorrer nesta segunda-feira, mas Phelps só desistiu da disputa neste domingo, quando se iniciou a seletiva norte-americana, sem a participação do multicampeão em qualquer disputa. Phelps venceu a prova dos 200m livre nos Jogos de Pequim, em 2008, quando fez história ao faturar oito medalhas de ouro.

Essa desistência significa que o primeiro evento de Phelps em Omaha será os 200m borboleta, na próxima terça-feira - o astro ganhou a prata nessa prova há quatro anos em Londres. Além do 200m borboleta, as outras provas que contarão com a participação serão os 100m borboleta, os 100m livre e os 200m medley.