Phelps é ouro nos 200m borboleta em Mesa; Adrian fatura os 50m

Se a maioria das potências da natação mundial utiliza o mês de março como seletiva nacional para os Jogos Olímpicos do Rio, nos Estados Unidos o fim de semana é da etapa de Mesa (Arizona) do circuito Pro Swim, o antigo GP. Na sexta-feira à noite, Michael Phelps brilhou ganhando o ouro nos 200m borboleta.

Ele completou a prova em 1min58s14, garantindo sua primeira medalha na competição. Foi em Mesa, há dois anos, que Phelps voltou à natação após a rápida "aposentadoria". Também foi nessa competição, no ano passado, que o nadador retornou às competições ao fim de uma suspensão por dirigir embriagado.

Como a seletiva da natação americana é só no fim de junho, os norte-americanos não estão no auge da forma em Mesa. Mesmo assim Nathan Adrian fez 21s69 para vencer os 50m livre, quarto tempo do mundo. Fica atrás só do francês Florent Manaudou (21s42), do australiano Cameron McEvoy (21s44) e o britânico Benjamin Proud (21s65). Todos esses resultados foram feitos em seletivas olímpicas.

Já nos 400m livre Ketie Ledecky ganhou com o tempo de 4min02s15, que só não é o melhor resultado da temporada porque ela mesmo fez 3min59s54 em Austin. Ela lidera o ranking mundial também nos 200m e nos 800m, sendo favoritíssima a ganhar os três outros ouros no Rio.