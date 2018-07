Phelps vai nadar 5 provas em seletiva americana; Ledecky e Lochte nadam seis

Com o 14.º tempo entre os inscritos, Phelps é azarão nos 200m livre, prova que deve tentar uma vaga no revezamento 4x200m. Nos 100m livre, ele chega à seletiva com o segundo melhor tempo, abaixo apenas de Nathan Adrian. Vai tentar a vaga na prova individual e no revezamento 4x100m livre. A seletiva começa no domingo e dura oito dias em Omaha, em Nebraska.

Nos 200m medley e nas provas de borboleta, Phelps é favorito a se classificar ao Rio-2016. Nas três disputas, ele tem o melhor tempo de inscrição. Recordista mundial, o astro não vai arriscar os 400m medley.

Ryan Lochte estará nos 400m medley, e também nos 100m e 200m livre, nos 200m medley, 200m costas e 100m borboleta. Caso consiga vaga em todas as disputas, pode estar em nove provas no Rio-2016.

Um programa tão grande quanto da ousada Katie Ledecky. Maior nome da natação feminina na atualidade, ela vai nadar todas as provas de nado livre: 50m, 100m, 200m, 400m e 800m, além dos 400m medley. Nesta última, tem o quinto tempo e chega como azarã. De 200m a 800m, tem tudo para ganhar a seletiva. Nas provas mais curtas, pode surpreender.

Já Missy Franklin, que ganhou quatro medalhas de ouro em Londres, vai disputar a seletiva em quatro provas: 100m livre, 200m livre, 100m costas e 200m costas. Caso tenha sucesso, estará em sete disputas no Rio-2016.