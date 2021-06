Pia comanda nos EUA primeiro treino da seleção feminina de olho em Tóquio-2020

A bola rolou para a seleção brasileira feminina em Portland, nos Estados Unidos. Na noite de segunda-feira (de Brasília), a técnica sueca Pia Sundhage comandou o primeiro treino da equipe dando o pontapé inicial na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na primeira prática, a treinador contou com 15 atletas que já estão concentradas com o grupo: Bárbara, Letícia Isidoro, Rafaelle, Bruna Benites, Erika, Poliana, Tamires, Formiga, Julia Bianchi, Andressinha, Duda, Adriana, Bia Zaneratto, Andressa Alves e Letícia Santos.

Visando a aclimatação ao clima japonês durante a Olimpíada, o primeiro treino ocorreu sob o calor do verão americano. Na atividade em campo, Pia Sundhage iniciou o treinamento com os fundamentos de apoio e suporte. Na sequência, a sueca comandou um exercício tático sem oponente, com o intuito de afinar as jogadas ofensivas. O período em campo foi finalizado com o treino de bola parada. Depois, as atletas realizaram trabalho físico na academia.

Nesta terça-feira é aguardada a chegada das atletas que atuam na Espanha. São elas Aline Reis, Geyse, Giovana, Jucinara e Ludmila, completando assim 20 atletas já concentradas em Portland. O grupo ficará completo no dia 5 de julho com as apresentações de Marta e Debinha.

A seleção feminina ficará concentrada em Portland até o dia 15 de julho, quando segue para a aclimatação em Sendai, no Japão. Durante o período da cidade americana, o grupo realizará os treinos na sede da Nike. No local, a comissão técnica e as atletas terão à disposição toda a tecnologia da marca esportiva para a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

A estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos será no dia 21 de julho diante da China, em Miyagi. Na sequência, a seleção feminina encara a Holanda, no dia 24, no mesmo local, e fecha a fase de grupos contra a Zâmbia, em Saitama, no dia 27.