Pinheiros vence GP interclubes, representa seleção brasileira e bate Portugal O time de judô do Esporte Clube Pinheiros teve um domingo de muitas lutas e vitórias no ginásio Mané Garrincha, em São Paulo. O clube foi campeão do Grand Prix interclubes ao derrotar o Minas na final, conquistou o direito de representar o Brasil no desafio contra Portugal e venceu a disputa contra os europeus.