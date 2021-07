Pira olímpica do Rio de Janeiro se apaga, e prefeito brinca: 'Acendi com isqueiro comum'

Reacesa no início da noite de quinta-feira, 22, no Rio de Janeiro para homenagear os Jogos Olímpicos de Tóquio, a pira olímpica dos Jogos do Rio-2016 ficou apagada durante algumas horas na madrugada devido a um "problema técnico".

Instalada desde 2016 próxima à Igreja da Candelária, no Centro do Rio, a pira passou os últimos anos praticamente ignorada e recentemente passou por limpeza, lubrificação e restauro. Na noite de quinta, o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o cônsul-geral do Japão, Ken Hashiba, participaram de ato para reacender a pira.

Durante a madrugada, porém, o símbolo olímpico se apagou. E, no início da manhã, Paes brincou com o ocorrido. "Já acendeu de novo. É que o fogo não veio da Grécia e não era olímpico. Acendi a tocha com um isqueiro comum. Aí já sabe né... Sucesso Tokio!", escreveu o prefeito no Twitter.

A prefeitura, por sua vez, emitiu nota informando que "às 4h50 desta sexta-feira a Pira Olímpica, localizada na Esplanada da Cinelândia, apagou por causa de um problema técnico. Engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e da empresa responsável pelo fornecimento de gás foram ao local e, duas horas depois, a chama foi restabelecida".