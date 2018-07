Pista de atletismo do Engenhão é entregue e aguarda homologação

A pista de atletismo que receberá o jamaicano Usain Bolt nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, já está pronta. A instalação da nova pista, que circunda o gramado do Engenhão, foi concluída no início desta semana e agora espera apenas a homologação da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), para ser liberada.

A informação foi confirmada ao Estadão nesta quinta-feira pelo Comitê Rio-2016. "Ficou pronta na segunda-feira. Falta a homologação, que deve acontecer na semana que vem", afirmou Gustavo Nascimento, diretor de Gestão de Instalações do Rio-2016. "Os consultores irão vistoriá-la, e a confirmação (da homologação) vem com a primeira competição."

O local sediará o Campeonato Ibero Americano de Atletismo entre os dias 14 e 16 de maio. A competição servirá como evento-teste da modalidade. O campeonato terá entrada franca, mas contará com restrições de acesso em função de obras pela qual passa o estádio. A principal delas é a instalação de 15 mil assentos temporários nas áreas localizadas atrás dos dois gols.