Polícia apreende pacotes de cocaína carimbados com o rótulo Rio-2016

A polícia do Rio de Janeiro apreendeu, nesta segunda-feira, pacotes de cocaína carimbados com o rótulo Rio-2016 e os desenhos dos anéis olímpicos. Na embalagem, contém uma informação que diz: "Use longe das crianças". A operação aconteceu no bairro da Lapa, região bastante boêmia da cidade, faltando apenas 10 dias para o início da Olimpíada.

Essa não foi a primeira operação feita em território olímpico nos últimos dias. No período de um mês, 40 pessoas já foram acusadas da venda de produtos piratas que usam a marca olímpica. As fiscalizações são conduzidas pela Delegacia de Repressão ao Crimes contra a Propriedade Imaterial, que esteve em Copacabana nesta segunda-feira.

Ao todo, foram apreendidos 93 papelotes de cocaína, 28 papelotes de crack e 13 munições de calibre 40, que possui uso restrito.