Polícia apreende passaportes de três dirigentes do comitê irlandês

A Polícia Civil do Rio apreendeu passaportes de três dirigentes do Comitê Olímpico da Irlanda na manhã deste domingo. A ação foi da equipe do Núcleo de Apoio a Grandes Eventos (NAGE) da Polícia Civil, que investiga a venda ilegal de ingressos da Olimpíada do Rio. A origem dessas entradas seria o comitê irlandês.

Policiais foram à Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Não foram realizadas prisões.

Além dos passaportes, os policiais também apreenderam telefones celulares e laptops dos dirigentes. O grupo foi intimado a prestar esclarecimentos à polícia, na próxima terça-feira. Os agentes também levaram ingressos recebidos pelo comitê para serem distribuídos à família olímpica daquele país, mas que não foram utilizados.

Na semana passada, o presidente do comitê, Patrick Hickey foi preso, sob acusação de participar do esquema de cambismo internacional. Afastado temporariamente do posto, ele está encarcerado no Complexo Penitenciário de Gericinó, Bangu, na zona oeste do Rio.