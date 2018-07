Polícia contém manifestantes que invadiram pista da maratona feminina

Um manifestante invadiu a pista da Avenida Presidente Vargas fechada para a maratona feminina na Olimpíada do Rio, neste domingo, durante a passagem das primeiras colocadas, na altura do prédio dos Correios, no último quilômetro da prova. Ele levava um cartaz, mas não foi possível ver o que tinha escrito.

Para evitar que alcançasse alguma atleta, agentes da Polícia Rodoviária Federal, em motos, afastaram o invasor, que pulou de volta a grade de proteção e caiu de costas no chão. Na chegada da corrida, já no sambódromo, um policial da Força Nacional impediu que outro manifestante se aproximasse das atletas, depois de pular a grade da barreira. Ele também exibia um cartaz.

Ao longo do percurso, manifestantes do lado de fora da barreira exibiram cartazes com a inscrição "Fora, Temer". Na Avenida Presidente Vargas, um grupo exibia a faixa suspensa por balões de gás coloridos. Não houve repressão aos manifestantes que respeitaram os limites das barreiras.