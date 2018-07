Polícia mata três em busca por suspeitos de assassinar oficial da Olimpíada

Três suspeitos foram mortos pela Polícia Civil do Rio em operação no Complexo da Maré, na manhã desta terça-feira para prender dois acusados de matar o soldado Hélio Vieira Andrade, da PM de Roraima e a serviço da Força Nacional de Segurança durante a Olimpíada do Rio. Ele foi baleado na semana passada na Vila do João, no Complexo da Maré, no subúrbio carioca.

Os suspeitos, Thiago da Silva Folly, o TH, de 27 anos, e Alexandre Ramos Nascimento, o Pescador, de 28, tiveram a prisão decretada pela Justiça, a pedido da Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital), mas não foram encontrados.

A ação policial começou às 6h45 desta terça. Durante as buscas, a Polícia também feriu um suspeito e prendeu outros dois. Os três mortos não tiveram seus nomes divulgados.

Hélio Vieira Andrade foi baleado na testa quando, por engano, o carro em que estava entrou na comunidade, dominada por traficantes, e criminosos abriram fogo contra o veículo. Outro PM, o capitão Allen Marcos, da Polícia Militar do Acre, foi ferido por estilhaços no rosto, mas foi liberado. Um terceiro policial não foi ferido.

Andrade chegou a ser submetido a cirurgia. Morreu no sábado, no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte.

