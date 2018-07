Policiais Federais preparam manifestação com impacto na Olimpíada 

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) e o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro preparam para a quinta-feira (21) uma manifestação contra o Governo Federal, em frente às instalações onde estão os policiais de Força Nacional, em Jacarepaguá, na capital fluminense. Eles reivindicam melhores condições de trabalho.

Os policiais da Força Nacional reclamam que os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, onde eles estão alojados, estão com vazamento de água, pias entupidas, sem chuveiros, camas e eletrodomésticos. Na vizinhança, há favelas dominadas por milicianos ou traficantes.

Segundo a Fenapef, o atual ministro do Planejamento tem evitado reuniões e manteve valores diferentes para agentes com o mesmo cago. Além disso, a reposição salarial deste ano ainda não teria sido paga. O órgão de classe ameaça uma greve no período da Olimpíada.

"Com o novo Governo, a correção pode e deve ser feita, pois seria difícil imaginar que o atual presidente da República não tenha sensibilidade frente ao problema criado pelos seus antecessores", afirma Luís Antônio Boudens, presidente da Fenapef.

Os policiais federais farão a segurança nos aeroportos do Rio durante a competição esportiva. A cidade deverá receber 700 mil turistas em agosto. O Governo Federal foi procurado, porém sua assessoria de imprensa não respondeu sobre o tema até a publicação dessa matéria.