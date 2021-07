Por causa da covid-19, Rayssa Leal cancela recepção em cidade natal após prata em Tóquio

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Rayssa Leal, skatista que venceu a medalha de prata no skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio, decidiu não fazer parte da recepção programada para acontecer em Imperatriz, sua cidade natal no Maranhão. Pelas redes sociais, a atleta de 13 anos explicou os motivos pelos quais escolheu não estar no evento.

"Galera, por estarmos em um momento ainda delicado quanto ao COVID eu decidi cancelar a minha recepção de chegada em Imperatriz, pra evitar aglomerações, então evitem ir até o aeroporto, eu queria muito receber o carinho de vocês, mas esse não é o momento, agradeço demais todo o carinho, mas se cuidem, usem máscaras, álcool e tomem a vacina, tenho certeza que em breve vamos vencer esse vírus", disse Rayssa.

A menina que conquistou o Brasil chegou ao país na manhã desta quarta-feira, dia 28, e, apesar do cansaço, afirmou que está feliz pela conquista na Olimpíada. Rayssa desembarcou em cima do seu skate, deu uma volta engtre alguns jornalistas e mostrou sua habilidade e alegria. Por determinação da organização dos Jogos de Tóquio, os atletas que encerrarem suas participações nas provas devem deixar o Japão em 48h.

A Vila Olímpica, onde os competidores ficam, não terá mais do que 6 mil atletas simultaneamente. Cerca de 11 mil estão inscritos nos Jogos. Isso por causa da pandemia na cidade-sede. Tóquio ainda está em estado de emergência para a doença. Até terça-feira, havia registro de 160 casos de contaminação de pessoas ligadas aos Jogos Olimpícos.