Por criminalidade, OMS recomenda 'cautela' a turistas nos Jogos do Rio

Não viajar durante a noite, não pegar táxis que não sejam registrados, sempre andar em companhia e evitar áreas suspeitas. Essas são alguma das recomendações publicadas nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para turistas, atletas e jornalistas estrangeiros que estejam pensando em ir aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em agosto.

Numa série de sugestões publicadas hoje, a entidade aponta que "o crime, incluindo roubos e violência, ocorre no Brasil". "Viajantes devem ser aconselhados a atuar com cautela e apenas usar táxis e ônibus autorizados no aeroporto", indicou.

A OMS também pede para que os estrangeiros "não façam viagens durante a noite, que evitem áreas questionáveis e que estejam sempre acompanhados".

Na segunda-feira, a paratleta australiana Liesl Tesch foi roubada no Rio de Janeiro, levando sua federação a pedir oficialmente para que as autoridades brasileiras antecipem a operação de segurança na cidade, antes dos Jogos. "Estamos pedindo que o nível das forças de segurança seja revisto e que elas sejam colocadas para agir antes do evento, principalmente nos locais de treinamento", indicou Kitty Chiller, chefe da delegação australiana.

A australiana foi roubada nas proximidade da Praia do Flamengo. O caso não foi o único. No mês passado, três membros da equipe de vela da Espanha foram roubados, também no Rio.

Ao visitar o Brasil na semana passada, o presidente do COI, Thomas Bach, tratou do assunto da segurança com o presidente interino, Michel Temer.

Outro alerta feito pela OMS se refere aos acidentes de trânsito, considerados como a principal causa de morte de viajantes no Brasil. Mesmo em áreas urbanas, a entidade aponta para o risco de enchentes e deslizamentos de terra.

ÁGUA

Outra preocupação da OMS é com a qualidade da água no Rio. Nas recomendações, a entidade sugere que o turista que tome medidas para evitar "infecções gastrointestinais". "Elas podem ser comuns no Brasil", alertou a OMS.

A entidade pede que os estrangeiros lavem as mãos com regularidade e peçam garantias de que a alimentação foi cozida antes de servir. "Evitar comida não cozida, escolha de água segura (engarrafada ou fervida)" são algumas das propostas.

"O nível da água no Rio é abaixo do ideal por conta da contaminação de esgoto, inclusive nas áreas dos eventos Olímpicos", admite a OMS.

"Ainda que medidas para corrigir isso tenham sido tomadas, viajantes devem seguir conselhos das autoridades locais", completou.

ANIMAIS

Na lista de medidas recomendadas, a OMS ainda sufere que os estrangeiros tenham cuidado diante da "presença de animais venenosos, como escorpiões e cobras". A entidade sugere "medidas de precaução" e que se "evite contato" com esses animais.

No que se refere ao zika vírus, a OMS volta a apresentar uma lista de recomendações, já conhecidas desde a semana passada. Mas, desta vez, incluem a recomendação para que turistas e atletas que tenham estado no Rio não façam doações de sangue por dois meses ao retornarem ao seus países.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!