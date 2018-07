Por doping, Rússia é excluída do atletismo nos Jogos do Rio-2016

Acusada de "orquestrar um doping de estado", a Rússia não vai poder competir nas provas de atletismo nos Jogos do Rio de Janeiro, em agosto. Nesta sexta-feira, a Federação Internacional de Atletismo decidiu punir Moscou diante do "doping generalizado" no esporte russo e a incapacidade do País em reformar seu sistema de contrôle.

Assim, a entidade manteve a suspensão já decretada em novembro sobre o atletismo russo. Essa é a primeira vez que, numa das principais provas da Olimpíada, um país inteiro é banido por conta do doping. A decisão sem precedentes nos Jogos é resultado de uma história de conspiração, espiões, destruição de amostras e até mortes misteriosas. "Mandamos uma mensagem poderosa a atletas de que, na questão do doping, não há como negociar", afirmou Sebastian Coe, presidente da IAAF.

Rune Andersen, chefe dos investigadores, revelou que existe "uma cultura profunda de tolerância ao doping" na Rússia. "Isso não mudou e o chefe das equipes e atletas de elite não reconhecem o problema. Hoje, não há um sistema para impedir o doping na Rússia", disse. Segundo ele, uma reforma do sistema poderia levar mais dois anos para ser completado.

O ponto principal da denúncia, porém, foi a constatação do envolvimento do estado russo. "As autoridades, no lugar de combater o doping, orquestraram um doping sistemátivo e encobriram resultados adversos", alertou a IAAF. Isso teria ocorrido sob as ordens de Vitaly Mutko, ministro dos Esportes e um aliado direto de Putin.

A única brecha dada aos atletas que se consideram "limpos" é de que façam pedidos para que seus casos individuais sejam avaliados. Mas os dirigentes já alertam que somente aceitarão solicitações de pessoas que estejam treinando fora da Rússia e sendo controlados por agências de fora do País.

Além disso, aqueles aceitos somente poderão competir no Rio representando uma "bandeira neutra", e não os russos. Os dirigentes não acreditam que o número seja importante.

"Houve um doping sistemático", disse Andersen. "Não há como saber quem é o inocente e nem novos testes podem provar. Por isso só vamos aceitar aqueles que provam que estão sob controles externos, e não da Rússia", disse. Outra possibilidade é de que aqueles que contribuíram para a luta contra o doping também possam ser avaliados, como Yulia Stepanova.

Na próxima terça-feira, o COI realiza uma reunião de cúpula para avaliar se permitirá que uma equipe composta apenas por atletas comprovadamente limpos possam estar no Rio. Para isso, terá de decidir se seguirá o princípio da "justiça individual" ou da "responsabilidade coletiva".

O que o COI teme é que atletas "inocentes" possam abrir processos legais. Já uma parte do movimento olímpico defende uma punição geral, como forma de demonstrar que o doping patrocinado e organizado pelo estado não pode ser tolerado. Sebastian Coe, porém, já deixou claro que espera que a decisão de ontem seja "final". "Quem decide os atletas que vão ao Rio somos nós", disse.

Os russos, porém, insistem que não vão desistir. Nesta sexta-feira, foi o próprio presidente russo, Vladimir Putin, quem fez um apelo à Federação de Atletismo, reunida em Viena. "Não existe programa de doping organizado pelo Estado", garantiu o chefe de estado. Ele vai pedir que o COI "reavalie" a situação.

A russa Yelena Isinbaeva, medalha de ouro em 2004 e 2008, já anunciou que vai recorrer ao Tribunal Arbitral dos Esportes. "Estou magoada e nervosa, me dói", disse. "Para mim e minha equipe, atletas limpos não tiveram defesa de ninguém, um de nossos direitos não são defendidos e é enormemente duvidosa a posição da Iaaf para proteger os direitos de atletas limpos. Antes de tudo, acredito que é uma discriminação baseada na nacionalidade dos russos, porque somos da Rússia”, insistiu a atleta, conhecida por seu apoio a Putin. "É uma violação dos direitos humanos para ficar em silencia o que não farei", completou. Coe, porém, rebateu a alegação. "Não foi uma decisão política", disse.

Já o Ministério dos Esportes disse que a decisão cria "uma situação sem precedentes para toda uma nação de atletas". "O sonho de atletas limpos está sendo destruídos por uma atitude de outros atletas e dirigentes", atacou um comunidade do Kremlin. "O sacrifício de anos foi jogado fora", insistiu. Moscou garante que não tem "nada a esconder". Já a grande rival dos russos, a Federação de Atletismo dos EUA, aplaudiu a decisão.

O Rio já havia perdido a equipe de levantamento de peso da Bulgária, também suspensa por doping. Agora, porém, trata-se de uma superpotência do esporte e que esperava, no Rio, coletar mais de duas dezenas de medalhas nessas modalidades. A decisão também é um golpe contra a reputação de um país que, a cada quatro anos, luta para ser manter no pódio das maiores nações olímpicas do mundo.

Os russos haviam levado duas medalhas de ouro no Mundial de Atletismo de 2015, com Sergey Shubenkov e Mariya Kuchina. Em Londres em 2012, foram 18 medalhas, entre elas as de Mariya Savinova, Yuliya Zaripova e Tatyana Lysenko. Pela decisão desta sexta-feira, todos estão excluídos.

Em novembro do ano passado, um informe realizado pela Agência Mundial Anti-Doping (WADA) indicou que o governo russo estava patrocinando e organizando o doping de seus atletas. Uma suspensão foi decretada a todos os esportivas do país em competições internacionais no atletismo. Mas a esperança era de que uma reforma fosse realizada para permitir que esses atletas pudessem ira o Rio.

O Kremlin, que inicialmente negou qualquer envolvimento e chegou a dizer que os informes eram "especulativos", mudou de postura depois de contratar uma agência de comunicação dos EUA e passou a garantir que iria "limpar" o esporte. Moscou também prometeu que não colocaria em seu time nenhum atleta com algum tipo de histórico de doping em seu passado.

Mas, desde então, dois ex-funcionários dos laboratórios russos morreram em situações inusitadas e atletas passaram a treinar em centros militares, sem acesso público. As investigações também apontaram como mais de 1,4 mil amostras de sangue e urina foram destruídas antes da chegada de inspetores.

