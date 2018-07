Equipe pentacampeã olímpica vai treinar em João Pessoa

A proximidade dos Jogos Olímpicos está atraindo atletas de alto rendimento de todo o mundo para todo o Brasil e não só para o Rio de Janeiro. A Rússia é um exemplo disso. Os melhores judocas do país estão em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, num treinamento com a seleção brasileira. Já a equipe de nado sincronizado, pentacampeã olímpica, chega na quarta-feira em João Pessoa.

A escolha pela capital da Paraíba se justifica pelo fato de a cidade contar com um parque aquático que tem uma piscina para a prática da modalidade, na Vila Olímpica Parahyba. A delegação russa que irá à Paraíba tem 14 atletas e 23 pessoas no total.

"Eles já pretendiam realizar esse período de adaptação na América do Sul por conta do clima e como a Vila tem, em toda a América Latina, a única piscina exclusiva para essa modalidade, vão estar aqui até o fim do mês", explicou Antônio Meira, da Federação de Desportos Aquáticos da Paraíba.

No ano passado, o local também já havia recebido a seleção norte-americana de saltos ornamentais, que fez um período de treinamentos no local. Esse tipo de intercâmbio deve se acentuar ao longo do ano, especialmente após o fim do verão brasileiro.