Por problemas, COB mudou distribuição de apartamentos na Vila Olímpica

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), que ocupa um prédio inteiro na Vila dos Atletas, precisou mudar a distribuição prévia que havia feito dos quartos em função de problemas em alguns dos apartamentos. Desde domingo, atletas brasileiros de nove modalidades já estão hospedados no local.

O COB foi uma das delegações que contratou funcionários por conta própria para fazer ajustes no seu alojamento. "Hoje (segunda) está pronto. A gente recebeu parte da delegação ontem (domingo), hoje outra parte, e o que a gente precisava foi atendido. O atleta nem viu (os problemas) porque a gente deu uma mexida: o atleta ia ficar no 15.º andar, colocamos no 12.º, depois mandamos para o 15.º de volta. Todo mundo fez a mesma coisa. Os atletas não estão vendo essa discussão que fica aí na sala do COI com os chefes de missão e a turma da vila", afirmou Marcus Vinícius Freire, diretor-executivo de Esportes do COB, nesta segunda-feira.

O dirigente procurou minimizar os problemas, que levaram a delegação australiana a se negar a entrar na vila no domingo. "O que aconteceu nesses dois dias normalmente acontece quando a gente chega na vila. Eu estou indo para a minha Olimpíada número 12, de Verão é a quinta, e isso normalmente acontece. Um pouco mais forte, um pouco menos, e as reações também dependem de como você administra isso no dia a dia. Acho que os primeiros dois dias, mais pesados, já passaram, e as soluções estão sendo definidas", sustento Freire.

Ele disse também que se encontrou com representantes da Austrália, da Argentina e da Holanda - outros dois países que apontaram problemas em alguns apartamentos. "Todo mundo está dizendo que o pior já passou", disse o diretor do COB.

FILIPINOS - No fim da manhã desta segunda-feira, um grupo das Filipinas circulou pela área internacional da Vila Olímpica. Eles também apontaram para problemas em seus apartamentos no domingo.

"Meu apartamento estava sem água quente", afirmou Ferdinand Brawner, que é um dos fisioterapeutas da delegação. "Mas hoje já está resolvido." Segundo ele, a equipe de seu país é composta por 29 integrantes, que ocupam todo o 12º andar do edifício 2 da vila.