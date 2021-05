Por vaga olímpica, carateca Douglas Brose viaja a Paris: 'Quero fazer parte desse momento histórico'

Conhecido mundialmente como um dos principais caratecas da última década, Douglas Brose finalizou a sua preparação em solo brasileiro e embarcou para França, onde disputará o Pré-Olímpico de Paris, entre os dias 11 a 13 de junho, em busca da tão sonhada vaga olímpica para os Jogos de Tóquio-2020.

"Mesmo com todos os títulos já conquistados, considero essa competição a mais importante da minha vida. Todos sabem o meu esforço para que o caratê se tornasse um esporte olímpico e quero muito essa vaga para poder fazer parte desse momento histórico", revelou o bicampeão mundial.

Com mais de 28 anos vivendo intensamente o caratê, Brose é sinônimo de dedicação, foco e, principalmente, títulos. Foram meses de uma preparação intensa e que na reta final contou com o auxílio do também carateca e lutador profissional de MMA, Marcio Lyoto.

"Mesmo com a dificuldade da pandemia, conseguimos fazer uma excelente preparação. Nos primeiros meses montei uma estrutura em casa para poder continuar treinando normalmente, sempre com o apoio irrestrito da minha esposa e treinadora Lucélia Brose. Nessa reta final contei com a ajuda do grande lutador Marcio Lyoto, que por ser mais alto e mais pesado, me ajudou muito nessa adaptação da nova categoria. Tenho certeza que vamos deixar o nosso melhor na competição", destacou Brose, que lutará na categoria -75 kg.

O Pré-Olímpico vai funcionar como uma repescagem mundial para a Olimpíada de Tóquio. Todos os países sem caratecas classificados poderão inscrever um representante por categoria. Ao todo serão 72 atletas de 72 países diferentes.

A competição será disputada em eliminatórias simples e os caratecas que forem eliminados pelos dois finalistas disputam outras duas vagas na repescagem. Esses quatro atletas (os dois finalistas da primeira etapa e os dois classificados da repescagem) lutarão no sistema "todos contra todos". Ao final, os três melhores ficam com uma vaga na Olimpíada de Tóquio.