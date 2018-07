Portaria libera turistas de quatro países a virem ao Rio-2016 sem visto

Pouco mais de um mês depois de sancionar a Lei 13.193/2015, que autoriza a entrada de turistas estrangeiros no Brasil sem a necessidade de visto por conta do Rio-2016, o Governo Federal agora detalhou quem serão os beneficiados pela medida. Em portaria conjunta dos Ministérios do Turismo, da Justiça e das Relações Exteriores, ficou decidido que a entrada no País só será facilitada a australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses.

Mas isso não significa que só os portadores de passaportes destes quatro países poderão entrar no Brasil sem a necessidade de visto. O Brasil atualmente tem acordo que dispensa mútua de visto com outros 70 países, entre eles a maioria dos europeus (Itália, Alemanha, França, Espanha, Holanda e Reino Unido entre eles), os países sul-americanos e asiáticos como Tailândia, Coreia do Sul e Filipinas.

Dos países com mais tradição nos Jogos Olímpicos, precisarão de visto para vir ao Brasil acompanhar o Rio-2016 os turistas de China, Casaquistão, Cuba, Irã, Jamaica e Coreia do Norte.

Os visitantes de EUA, Japão, Austrália e Canadá poderão permanecer no Brasil por um período de até 90 dias, contados a partir da data de entrada. De acordo com o Governo, "a definição dos países que entraram na portaria levou em conta fatores como o elevado fluxo emissivo internacional, o histórico positivo no envio de turistas, países que mais gastam no Brasil, tradição esportiva, baixo risco migratório e segurança".