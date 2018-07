Prata em Londres, Morozov se garante nos 100m livre no Rio-2016

Campeão mundial dos 50m e dos 100m livre no Mundial de Piscina Curta de 2012, o russo Vladimir Morozov está garantido nos Jogos Olímpicos do Rio. O velocista, que ganhou a prata em Londres-2012 na prova mais curta, conseguiu a classificação olímpica ao vencer a seletiva russa nos 100m livre, nesta quarta-feira.

Ele ganhou a seletiva com o tempo de 48s09, tirando de Marcelo Chierighini o nono lugar do ranking mundial. O brasileiro foi o mais rápido da seletiva nacional, domingo, no Estádio Aquático Olímpico, com 48s20.

Andrey Grechin será o segundo representante da Rússia nos 100m livre no Rio, após fazer 48s18 na seletiva e jogando Chierighini para o 11.º lugar do ranking mundial. Alexander Popkov (48s41) e Alexander Sukhorukov (48s55) vão completar o revezamento 4x100m livre.

A Rússia, bronze nos Jogos de Londres e prata no Mundial de Kazan, no ano passado, é uma das favoritas ao pódio no Rio-2016. Na soma dos tempos individuais dos quatro componentes do time, tem potenciais 3min13s23. É melhor que a soma do Brasil (3min12s07), mas fica abaixo de Austrália (3min12s07) e França (3min12s41), que também já definiram suas equipes. Entre os candidatos, falta o time norte-americano.