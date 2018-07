Prata na Olimpíada, Del Potro recebe convite para disputar o US Open

Medalhista de prata em simples na Olimpíada do Rio, o argentino Juan Martín del Potro recebeu um convite da Associação de Tênis dos Estados Unidos para disputar o US Open. O último Grand Slam da temporada começa no próximo dia 29 de agosto, em Nova York.

Del Potro já atingiu, em 2010, o posto de quarto melhor jogador do mundo. Mas, após sofrer uma série de contusões no punho, que o afastaram das quadras em boa parte dos últimos anos, o tenista argentino despencou no ranking e ocupa hoje apenas a 141ª colocação, o que não o garantiria diretamente no US Open.

O desempenho apresentado no Rio-2016, contudo, demonstra que Del Potro está próximo de recuperar o bom momento - se não for novamente atrapalhado por lesões. Para garantir a prata, ele surpreendeu o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, e o espanhol Rafael Nadal, quinto melhor do ranking. Perdeu apenas na final para o britânico Andy Murray, segundo da lista da ATP.

Em 2009, quando tinha apenas 20 anos, Del Petro disputou uma final memorável do US Open contra o suíço Roger Federer, então líder do ranking. Apesar do favoritismo do adversário, o argentino venceu por 3 sets a 2, de virada, e conquistou o mais importante título de sua carreira. Prejudicado pelas lesões, ele não disputou as últimas duas edições do Grand Slam norte-americano.