Prazo para solicitar ingressos da Olimpíada acaba no próximo dia 30

Faltam nove dias para o fim do prazo de solicitação de ingressos na fase de sorteios dos Jogos Olímpicos de 2016, e o vôlei se mantém como a modalidade preferida dos brasileiros. Segundo levantamento do Comitê Organizador, o esporte aparece no Top 5 do interesse em todos os Estados. Outra modalidade que tem atraído os torcedores é o futebol, que tem grande preferência e só não está no Top 5 no Rio Grande do Sul.

As modalidades mais procuradas são, pela ordem: vôlei, futebol, basquete, ginástica artística, natação, atletismo, tênis, vôlei de praia, judô e handebol. Os ingressos para a cerimônia de abertura da Olimpíada no Rio estão tendo grande procura, e só não aparecem entre os cinco mais procurados nos seguintes Estados: Maranhão, Roraima, Tocantins, Acre, Amapá e Goiás.

O prazo para essa fase de vendas de ingressos vai até o dia 30 de abril, no site dos Jogos. Podem ser solicitadas entradas para 42 modalidades, e somente nesta fase de sorteio existe a oportunidade de parcelamento em até cinco vezes - opção até agora escolhida por cerca de 80% dos torcedores.

Quem não conseguir ingressos no primeiro sorteio, em junho, terá prioridade no segundo, que será realizado em agosto. "Este é o melhor momento para pedir ingressos, porque há disponibilidade para todos os eventos, de todos os esportes, incluindo também as cerimônias de abertura e encerramento, além da facilidade de parcelamento, que não existirá nas próximas fases", diz Donovan Ferretti, diretor de Ingressos do Comitê Organizador dos Jogos.