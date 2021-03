Pré-Olímpico das Américas de esgrima muda de local por causa da covid e será disputado na Costa Rica

A Federação Internacional de Esgrima (FIE, na sigla em francês) comunicou uma modificação importante envolvendo a classificação olímpica para os Jogos de Tóquio-2020. O Torneio Pré-Olímpico das Américas, anteriormente marcado para a Cidade do Panamá, no Panamá, foi transferido para San José, na Costa Rica, com as datas mantidas em 29 e 30 de abril.

A modificação se dá em função das restrições impostas pelo governo do Panamá para tentar conter o aumento do número de casos de covid-19. O Brasil seria o suplente dos panamenhos, mas enfrenta as mesmas dificuldades e não poderia sediar o torneio.

Em votação, os presidentes de federações nacionais escolheram a Costa Rica como sede, por 26 votos. A Colômbia recebeu cinco votos e será suplente. O Brasil já tem dois atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio: Guilherme Toldo (florete masculino) e Nathalie Moellhausen (espada feminino).

Quatro outros atletas brasileiros não conseguiram classificação pelo ranking olímpico e disputam o Pré-Olímpico: Athos Schwantes (espada masculino), Bia Bulcão (florete feminino), Bruno Pekelman (sabre masculino) e Karina Trois (sabre feminino).